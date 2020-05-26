【高盛推介】美團績後飆升 窩輪牛熊證精選
2020年05月26日 11:20
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(25日)公布今年首季業績，季內非國際財務報告準則的經調整虧損2.16億元人民幣，好過市場預期。周二(26日)早段股價再創上市新高，高見138港元。
周一美團亦跑贏大市，資金以流入美團認沽證為主，有約1,500萬元流入，是當日最多資金流入的相關資產，而其認購證則有約500萬元流走。
投資者如看好美團，隨着股價創新高，可轉移留意低街貨價外選擇，可留意美團購證(11190)，行使價152.98元，2020年12月23日到期，實際槓桿5.7倍。
相反，投資者如看淡美團，可留意中長期輕微價外沽證(11188)，行使價105.88元，2020年11月23日到期，實際槓桿4倍。
高槓桿證則可留意中期價外美團沽證(29283)，行使價97.53元，2020年9月23日到期，實際槓桿6.8倍。
牛熊證方面，可考慮周二新上市的一對牛熊證，收回價距離現貨都約有10元差距，看好可留意美團牛證(57649)，收回價120.18元，行使價117.18元，換股比率100，槓桿比率7.7倍；看淡則可留意美團熊證(57645)，收回價143.8元，行使價146.8元，換股比率100，槓桿比率9.8倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！