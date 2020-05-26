【高盛推介】美團績後飆升　窩輪牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(25日)公布今年首季業績，季內非國際財務報告準則的經調整虧損2.16億元人民幣，好過市場預期。周二(26日)早段股價再創上市新高，高見138港元。

周一美團亦跑贏大市，資金以流入美團認沽證為主，有約1,500萬元流入，是當日最多資金流入的相關資產，而其認購證則有約500萬元流走。

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