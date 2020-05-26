【專家點評】五五購物節帶動消費谷底反彈

近期，中國證監會和國家發展改革委員會聯合發布了《關於推進基礎設施領域不動產投資訊託基金(REITs)試點相關工作的通知》，標誌着內地從基礎設施領域正式啟動公募REITs試點。

於五月十三日，蘇寧易購官網公布，加碼推廣五五購物節，推出優惠價給上海消費者。五月十四日，蘇寧為消費者提供遍布全國619個樓盤特價優惠，號稱補貼超過一百億元人民幣，掀起熱潮。天虹股份於五月九日在杭州天虹購物中心推廣浙里有好貨公益直播，除了提升自身形象外，亦為湖北省受疫情影響的農民籌款。

此外，永輝超市近月再度擴張，在內地三個城市建立旗艦店，意味着分店的策略性布置已取得階段性目標，有望將精力重放於雲超門店拓展，重新掌握開店步伐，並在福州的大本營加強布局。

此外，內地電影行業有望隨疫情緩和而急速反彈。內地財政部、稅務總局聯合發布關於電影等行業稅費支持政策，疫情給電影行業帶來巨大的經濟損失，據國家電影局召開電影系統應對疫情工作視訊會議估算，目前全年票房損失將超過300億元人民幣，短期看來行業將受重創，但隨着疫情逐漸好轉，影視行業復工復產，觀眾對回歸綫下的意欲愈來愈強烈。

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