【專家點評】五五購物節帶動消費谷底反彈
2020年05月26日 11:30
東網電視更多新聞短片
近期，中國證監會和國家發展改革委員會聯合發布了《關於推進基礎設施領域不動產投資訊託基金(REITs)試點相關工作的通知》，標誌着內地從基礎設施領域正式啟動公募REITs試點。
於五月十三日，蘇寧易購官網公布，加碼推廣五五購物節，推出優惠價給上海消費者。五月十四日，蘇寧為消費者提供遍布全國619個樓盤特價優惠，號稱補貼超過一百億元人民幣，掀起熱潮。天虹股份於五月九日在杭州天虹購物中心推廣浙里有好貨公益直播，除了提升自身形象外，亦為湖北省受疫情影響的農民籌款。
此外，永輝超市近月再度擴張，在內地三個城市建立旗艦店，意味着分店的策略性布置已取得階段性目標，有望將精力重放於雲超門店拓展，重新掌握開店步伐，並在福州的大本營加強布局。
截至5月15日的一周，CS商貿零售指數上漲1.2%，跑贏滬深300指數(同期為下跌1.2%)、上證指數(下跌0.93%)及深證成分指數(下跌0.33%)。上周組合收益為6.15%，較前一周提升1.21個百分點，重點關注必選消費渠道中的家家悅(603708.SH)、化妝品行業的珀萊雅(603605.SH)及電商行業的壹網壹創(300792.SZ)。
此外，內地電影行業有望隨疫情緩和而急速反彈。內地財政部、稅務總局聯合發布關於電影等行業稅費支持政策，疫情給電影行業帶來巨大的經濟損失，據國家電影局召開電影系統應對疫情工作視訊會議估算，目前全年票房損失將超過300億元人民幣，短期看來行業將受重創，但隨着疫情逐漸好轉，影視行業復工復產，觀眾對回歸綫下的意欲愈來愈強烈。
目前，傳媒行業的市盈率約為37.53倍，處於歷史低位，在傳媒板塊中，建議配渠道龍頭順網科技(300113.SZ)、全產業鏈經營者騰訊(700.HK)、擁有較強自主研發能力的完美世界影視(002624.SZ)、三七互娛(002255.SZ)、網易(NTES.US)、中文傳媒出版(600373.SH)等。
中國銀河國際證券
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！