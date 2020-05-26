【外匯點評】歐央行會議在即　或加大抗疫援助

歐洲央行下一次政策會議將於下周四(6月4日)舉行。法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)最近表示，由於通脹偏低，因此歐洲央行有空間採取迅速而有力的行動，他亦樂見央行能對7,500億歐羅的抗疫緊急買債計劃(PEPP)上限進一步放寬。

如遵照歐洲央行一貫買債準則，即按各成員國在歐央行的佔比分配權重(Capital Key)，那麼德國必然需要購買最大份額。然而，德國並非歐元區中受疫情損害最嚴重及金融風險最高的國家。德加洛建議，可根據市場資金實際流動性來考慮成員國在PEPP中購買額量的份比。

歐洲央行早前已經大幅下調了歐元區2020年GDP增長預測，按年比較有可能錄得高達12%的經濟收縮。而最近公布的德國5月IFO現況評估指數，由79.4下降至78.9。預測德國GDP將在第一季度收縮2.2%，及在第2季度收縮9.3%。不過，商業景氣指數及商業預期指數雙雙反彈，勝市場預期，分別由74.2回升至79.5及69.4反彈至80.1，顯示當地前未來前景較市場預估樂觀，5月及6月經濟將有可能出現改善。

歐元兌美元(EUR/USD)自4月開始橫行整固，上方三頂1.10，下方三底1.08。技術分析表明，短期內仍於區間內交易，直至出現突破。下一目標是100%量度投射，即200點子以外的上方目標1.12或下方目標1.06。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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