【瑞通推介】港交所見4個月高位後倒跌　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。

恒指周一(25日)表現反覆，收報22,952點，微升22點或0.1%，不過盤中曾低見22,519點，為兩個月低位。周二(26日)早段繼續回升，升逾400點，重越23,300點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近3,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,518點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評首季收入按年跌12.6%，同期虧損擴大至15.78億元人民幣。按非國際財務報告準則計量，上季經調整虧損為2.16億元人民幣，勝市場預期。該股周一在公布季績前飆升6.16%，以近全日高位125.8元收市，收復10天線。周二早段抽升約8%，高位升至138元，創歷史高位。該股周一錄超過6億元北水大手掃入。輪證資金流方面，周一有344萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流入。

香港交易所周一以全日高位275元收市，揚升6.18%，收復上周五失地並創4個月收市新高，成交亦見配合。有傳中概股京東計劃下月在港第二上市；有券商看好港交所可受惠中概股加快回流，上調其目標價；以及據報港交所正考慮縮短新股上市的招股結算周期，均為其股價帶來刺激。股份周二早段破頂，升約2%，重上280.8元，創4個月高位，惟其後升幅收窄兼曾倒跌。周一分別有373萬和733萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴管理層對2021新財年的收入指引為6,500億元人民幣，按年增長27.5%，被市場視為偏向保守，股份周一曾跌4%，至190元邊緣，其後逐步收復失地並一度倒升，最終收報198.2元，無起跌。周二早段回升約2%，重返202元附近，收復10天線。周一有988萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。

友邦保險連續兩日大成交急挫，周一一度瀉逾4%至61.25元的兩個月低位，收市跌幅收窄至1.56%，報63元，但兩日仍累跌10.8%。周二早段反彈逾2%，上試65元。周一有846萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有361萬元淨流出。

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