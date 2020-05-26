新冠肺炎：內地有錢人增購海外物業　點解香港冇份？

財經傳媒彭博報道，富裕的中國投資者發現，豪宅市場是迴避新冠肺炎疫情打擊經濟影響的好地方。在中國乃至亞洲一些熟悉的目標地中，富裕的內地買家正在搶購高檔房產，以防止其財富遭受預期的通脹和人民幣疲軟所影響。急於增加房地產投資的舉動導致了內地豪宅價格上升，同時也為受到疫情打擊的亞洲房地產市場提供一定的支持，新加坡和澳洲都是受惠地區，但香港則冇份，何解？

防疫舉措逐步放寬，使富裕的中國人更容易在上海、首爾和悉尼等亞洲熱點地區查看房產並完成購買。報道引述澳洲Black Diamondz創始人Monika Tu表示，自3月以來，該公司已出售8,500萬澳元(折合約4.3億港元）的優質物業，其中約有一半的銷售額在疫情爆發期間，來自在澳洲的中國客戶，數量與今年初增長了25%。這些房屋的價格在725萬至1,950萬澳元(折合約3,600至9,900萬港元)之間，全部位於悉尼Point Piper等富裕的海濱郊區。

在另一個最熱門的新加坡，虛擬遊覽和照片足以達成數百萬美元的交易，成為物業交易的新趨勢。與此形成鮮明對比的是，倫敦和紐約在封鎖之下，房地產市場仍然疲弱。

報道引述房地產公司Juwai IQ的數據顯示，今年首季中國買家對南韓房地產的詢價與2019年第四季度相比增長了180%，而對新西蘭房屋的詢價躍升了75%。英國的搜尋量下降了32%，而美國則下降了18%。此外，中國四個最大城市的豪宅價格在4月份上漲了1%，深圳更見兩年來最大的漲幅。

即使在新加坡，部分封鎖措施仍然生效，但無阻網上平台的物業買賣活動。報道引述APAC Realty Ltd.旗下ERA的代理Clarence Foo表示，3名中國客戶5月購買了Marina One Residences合共6個單位，總價值為2,000萬美元(折合約1.5億港元)，事前沒有進行任何參觀，另一投資者則在同一物業發展項目花了約1,200萬美元購買了3個單位。新加坡OrangeTee＆Tie研究及諮詢主管Christine Sun亦表示，一些內地買家可能希望將資金轉移到其他國家，因為人民幣可能會進一步貶值，以應對其經濟疲軟。

由於香港靠近中國內地，而且市場限制較少，因此曾經是最受歡迎的目的地。但是，由於社會動盪，許多有錢的內地人轉向新加坡，作為替代方案，這並不受高稅率的影響。第一季度，香港豪宅價格下跌了4.5%，是新加坡跌幅的兩倍。

ERA的Foo表示，由於新加坡的穩定，內地買家認為新加坡的房地產市場是避風港。與香港相比，新加坡是一個更加規範的市場。

香港的豪宅業主們，可有同感？

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