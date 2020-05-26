【高盛推介】憧憬中概股來港上市 資金續流入港交所好倉
2020年05月26日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：市場憧憬更多中概股來港上市，另外，香港交易所行政總裁李小加表示可以考慮在粵港澳大灣區試行「新股通」。股價周二(26日)早段一度高見280.8港元的高位後回落。
觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計，港交所認購及認沽證都有資金流入，金額都為約700萬元。
投資者如看好港交所，高槓桿價外選擇可留意購證(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿9.4倍，行使價275至325元之間、4個月期以上產品中槓桿最高。
另外，行使價289元附近、12月到期的中長期認購證是近日較多資金留意的熱門條款，可留意當中槓桿較高、街貨較低的港交所購證(16883)，行使價288.88元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.3倍。
港交所認沽證方面，以行使價234元附近、11月底至12月初到期的產品最多投資者注意，可留意當中槓桿較高、街貨較低的沽證(27730)，行使價233.68元，2020年11月25日到期，實際槓桿7.5倍。
投資者如計劃部署港交所牛證，則可留意牛證(69046)，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率6倍。
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