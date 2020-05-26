【全球攬炒】3月份環球貿易量創十年最大按年跌幅

根據世界貿易監測(World Trade Monitor)數據，3月份的全球貿易量按月跌1.4%，連跌三個月；按年跌4.3%，創2009年以來最大跌幅。

當中，歐洲的下跌尤為嚴重，貿易跌超過7%，工業生產挫逾12%。中國貿易及生產在1月份急降及2月份合併後，3月份有所反彈。

不論是發達經濟體的衰退，還是新興經濟體的增長，工業生產的波動都較貿易的波動要強。然而，上述數據是各國為遏制新冠肺炎疫情而實施封鎖措施所造成損害的初步迹象。

該機構預期，4月和5月份的貿易和產量將出現更強勁的下滑，這與許多地區收緊對新冠肺炎疫情措施相一致。

公布貿易監測的荷蘭經濟政策分析局(The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis)表示，4月尚不完整的數據顯示出「大多為負面景象」，領先指標預示未來幾個月全球貿易將進一步下滑。

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