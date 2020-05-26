【大行觀點】港商業物業市道遇冷　地產股盈警或陸續有來…

●商業物業交易或創沙士以來新低

彭博行業研究高級行業分析師黃智亮和彭博行業研究助理分析師Michael Tam發表的研究報告指出，未來幾個月，隨着內地對香港實施國家安全法的舉措，香港商業地產的投資胃納可能會減弱，尤其是來自海外投資者的投資興趣會減退。政治動盪和新冠肺炎疫情的不確定性可能將辦公室和零售物業的年度總交易額拖低至2003年以來的最低水平。

據差估置數據顯示，首季度相關的總交易額同比已降56.8%至33億港元。2020年1月的交易額為11億港元，是2003年2月以來的最低水平。2003年，香港的商業物業的交易額僅252億港元。

●政府賣地結果抑制市場氣氛

自2019年年中以來，由於土地招標結果不佳，商業地產的投資情緒進一步減弱，這主要是由於長期的社會動盪。由於所有出價均未達到底價，政府於5月13日撤回了在啟德出售的116萬方呎商業用地。去年9月，啟德的另一個商業用地亦流標收場。

●地產商出售辦公室遇阻礙

如果價格繼續下滑，地產商可能會推遲今年出售其辦公物業的任何計劃。報告引述房地產諮詢公司高力國際的數據，香港優質寫字樓的平均資本價值在首季按月下降了3.9%，至23,385港元，而2019年全年下降了5%。首季中區平均寫字樓價格下跌4.9%，至每方呎35,022港元，而2019年全年下降6.2%。

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