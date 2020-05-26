【亦危亦機】Jollibee擬花10億重組國際業務

根據《Inside Retail Asia》，菲律賓最大快餐連鎖集團快樂蜂(Jollibee Foods)今年將在全球開設171家商店，並翻新96家門店，以期在新冠肺炎疫情帶來的經濟疲軟下，抓住黃金地段開店的機會。儘管計劃中的新門店數量少於疫情之前的預期，但即使今年初以來全球經濟面臨巨大挑戰，該公司仍然看到擴展的機會。

Jollibee Foods還將花費1.379億美元(約10億港元)用於其國際業務的重組，其中包括關注不良商店、商店網絡、供應鏈設施以及管理和支持小組的結構，並將投入一些資源來建立新的送餐和外賣服務，預計在疫情之後營運將恢復正常。

除了在越南，中國和其他亞洲市場進行區域擴張外，該公司還試圖重組去年收購的陷入困境的咖啡豆業務--Smashburger，並希望擴大在中國的添好運業務，並希望在北美開設新餐廳。

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