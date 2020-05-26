年輕人口味有變！著名紅茶品牌立頓或被出售

外國傳媒報道，由於年輕人口味有變，聯合利華(Unilever)行政總裁Alan Jope近期宣布，對茶飲部門進行戰略評估，可能導致該部門部分或全部業務被出售。

他表示，公司茶飲業務有2/3是紅茶，多數位於已開發國家，雖然品牌強大，但拖累聯合利華業務增長已幾10年了。該公司擁有港人也熟悉的立頓(Lipton)品牌，另外也有PG Tips品牌，茶飲部門在去年創下29億歐元(約245億港元)的銷售額。

市場研究認為，隨着年輕消費者轉往咖啡，或水果茶和花草茶市場，使傳統紅茶人氣驟減。歐睿數據也顯示，全球各地水果茶和花草茶銷量都出現增長，歐睿研究分析師Ilaria Abagnale指出，健康趨勢也正推動有機產品，和生薑、薑黃等超級食品的銷售。

在2019年止的過去5年間，英國紅茶零售量減少15.3%，至7.14萬噸，但銷售額上升，許多買家購買高價茶品，讓老牌的中階品牌受影響。

巴克萊估計，聯合利華整個茶飲部門價值在40億至50億歐元之間(約338億至422億港元)，但他們表示，幾乎沒有買家願意收購日漸衰落的紅茶業務。傑富瑞則認為，聯合利華可能會出售在已開發市場的茶飲業務，但保留印度等新興市場，因印度紅茶銷量和銷售額皆有增長。

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