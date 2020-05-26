新冠肺炎：油價回升亦難救！美頁岩油企迎來破產潮

自今年3月底以來全球為防新冠肺炎傳播，祭出各項封鎖措施，導致原油需求大降，對美國頁岩油企形成巨大考驗。外媒報道，美國最大的獨立頁岩油企今年首季虧損高達260億美元，未來兩年將爆發頁岩油企的破產潮。

Haynes & Boone律師事務所統計，今年以來，已有17家規模較小的美國頁岩油企聲請破產保護，總債務約140億美元。Allen & Overy律師事務所重組部門主管Ken Coleman稱，油企開始聲請的破產才剛開始，預計今年夏天將迎來一波破產潮，問題是將持續多久。挪威能源諮詢公司Rystad Energy分析師預計，今年和明年分別有73家和170家油企將破產。

隨着各國陸續解封禁令，國際油價近期回升，紐約期油及布蘭特期油分別處每桶34.28美元及36.2美元。但Haynes & Boone律師事務所律師Buddy Clark表示，不認為30美元的油價就能拯救那些苟延殘喘的企業。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626