新冠肺炎：一畢業就失業！美英至少三成畢業生求職受影響

新冠肺炎大流行重挫全球經濟，剛畢業的大學生可說是「生不逢時」，甫離開校園就要面對就業難的情況。外媒引述數據指，美國、英國至少有三成應屆畢業生求職受到影響，甚至可能會波及到明年的畢業生。

報道引述Prospects數據，有30%的英國畢業生失去工作，或是工作機會被取消、推遲；另據Yello數據，美國有35%得到實習的大學生被取消實習機會，多數人沒有獲得補償。全美大學和僱主協會透露，由於支出減少、校園禁令和目標學校列表被縮減等因素，2021年畢業生招募將受影響。

以歷史數據來看，這可能持續影響畢業生一段時間。倫敦財政研究所調查顯示，經濟衰退時期離開中學或大學的英國人，在5年後的薪資仍低於別人，而在美國偏低收入的情況會持續10年。

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