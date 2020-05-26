賭王逝世：家族相關股份向好 專家指實際影響不大
2020年05月26日 14:39
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(Getty Images圖片)
賭王何鴻燊逝世，午後何氏家族相關股份做好，其中信德集團(00242)現升19%，報3.05元；新濠國際(00200)升5%，報15.02元；澳博控股(00880)升8%，報8.91元；美高梅中國(02282)升5%，報9.37元；澳門勵駿(01680)升3%，報1.02元。
申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指出，賭王何鴻燊早年年事已高，已經退居幕後，自從2010年開始，賭王就開始在籌備家產分配的事宜，已完成所有的交棒工作，亦有較清晰的繼承方案。集團旗下運作並不會受賭王離世而有實際影響。而博彩股股價表現仍受到澳門復甦步伐及博彩收入影響，料股價催化劑為重新通關。
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