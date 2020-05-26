賭王逝世：家族相關股份向好　專家指實際影響不大

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指出，賭王何鴻燊早年年事已高，已經退居幕後，自從2010年開始，賭王就開始在籌備家產分配的事宜，已完成所有的交棒工作，亦有較清晰的繼承方案。集團旗下運作並不會受賭王離世而有實際影響。而博彩股股價表現仍受到澳門復甦步伐及博彩收入影響，料股價催化劑為重新通關。

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