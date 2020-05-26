賭王逝世：專家料股權爭奪戰或私有化憧憬未必會成真

截至下午2時半，信德股價升19.92%報3.07港元，公司目前市盈率2.69倍。沈表示，何死後，他的後人會否將公司私有化是未知之數。然而，做與不做，決定權只在很少數的大股東手上，外人無能力干預，故投資者要小心現價入市會損手。

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