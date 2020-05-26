賭王逝世：專家料股權爭奪戰或私有化憧憬未必會成真
2020年05月26日 14:42
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賭王何鴻燊逝世，他所創立的信德集團(00242)周二(26日)曾顯著上升兩成。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，市場憧憬該公司會出現股權爭奪戰或私有化，「始終該公司之前股價低殘」，然而上述兩項憧憬未必會成真，故呼籲投資者不要盲目追入。
截至下午2時半，信德股價升19.92%報3.07港元，公司目前市盈率2.69倍。沈表示，何死後，他的後人會否將公司私有化是未知之數。然而，做與不做，決定權只在很少數的大股東手上，外人無能力干預，故投資者要小心現價入市會損手。
至於何所創立的另一間上市公司澳博控股(00880)午後突然急升，高位曾見8.95元，升逾8%。沈認為，情況與信德相似，都是炒股權爭奪，相信與博彩業基本因素無關。然而，沈認為賭王一早已分配好澳博的權力分布，相信出現公司爭奪戰的機會微。
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