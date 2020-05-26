壓力近爆煲！內地現金流「見紅」　近9年最差

財經媒體彭博報道，受疫情影響，中國房地產開發商的現金流壓力正開始在業績中顯現。分析師提醒，一些槓桿高、業務布局主要在三、四線的尾部部分房企資金壓力或持續，且未來財務指標可能進一步惡化。

彭博對110多家已公布首季業績的上市地產公司財務指標作出總結，顯示今年首季自由現金流總和約-2,310億元人民幣(下同)，經營活動現金流總和亦為約-2,130億元，均為2011年第4季彭博有數據以來最差，兩項數據分別是去年同期逾11倍和接近兩倍。

由於今年房地產銷售料下降，以及高收益級(俗稱「垃圾債」)發行人離岸融資存不確定性，國際評級機構穆迪4月已將行業展望調為「負面」，其本月的報告又稱，由於部分房地產項目的完工和交付可能延期，預計今年開發商的收入和債務成長將雙雙放緩，業務環境比較困難。

中金稱，去年年報和今年首季顯示，內地房地產企業經營狀況整體轉弱，現金流表現較差，導致資產負債表償債指標惡化；加上債務陸續到期，目前帳面貨幣資金已不足以覆蓋短債。「考慮到房地產行業盈利滯後於現金流反應的特徵，未來行業盈利仍有下降壓力，而在此過程中，如果外部融資收緊，會進一步負反饋，導致信用風險邊際上升」。

彭博數據顯示，房企首季現金流歷來受春節假期影響而較薄弱，但由於今年受疫情影響多地一度封城，使影響尤為顯著。

雖然房地產市場近期出現回暖迹象，4月銷售幾乎恢復到了一年前同期水平，且境內較寬鬆的信用環境為房企進行債券融資提供了便利，但由於離岸美元債市場尚未完全恢復到受疫情影響前的發行節奏，不少有龐大美元債存量規模的發行人，仍可能面臨再融資困難。

南京證券表示，房企分化的狀況會加劇，龍頭房企可獲得在岸融資方面較強支撐，而一些槓桿高、業務布局主要在三、四線的尾部房企可能存在壓力，如果融資出現困難，不排除現金流還會進一步惡化。

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