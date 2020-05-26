賭王逝世：分析指信德業務較雜 股價有想像空間
2020年05月26日 15:10
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賭王何鴻燊逝世，家族系內股份之一的信德集團(00242)午市升幅擴大至超過兩成。證券分析師譚朗蔚指出，過往何鴻燊每傳健康出問題，信德股價都會有異動。雖然賭王生前已對遺產分配「做得七七八八」，但難保會有甚麼不確定情況出現，例如「後人會否按指示履行(遺產執行)」，而過往每有富豪過身都曾出現家族資產爭奪，所以造成市場本次的聯想。
不過他認為，投資者入市炒信德和澳博控股(00880)是投機的行為，損手機會高。至於為何信德可以炒高逾兩成，但澳博只升約8%。譚指出，澳博屬澳門博彩股，與同業之間的比較指標較強，所以雖然炒上，股價亦不會太偏離。至於信德業務則較雜，定價上可以有較多想像空間。
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