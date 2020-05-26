港交所陳翊庭：生物科技股上市成新生態
2020年05月26日 15:46
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香港交易所(00388)上市主管陳翊庭在生物科技網上研討會表示，該所自2018年進行上市改革，容許尚未有盈利或收入生物科技企業在港上市，至今已有18間未有收入的生物科技公司上市，合共集資約440億港元，料日後有更多同類公司上市，而生物科技成為一個新生態。
她續指，將有更多專業人士如投資銀行家、律師等參與上市工作；研究員分析板塊，有助提升行業質素，並維持長遠的可持續發展。另外，上市新規仍屬初起步階段，港交所不斷審視並改進制度。
她提到，已上市的生科企從事不同範疇，包括製藥、生物科技、醫療設備等，投資者有更多元化的投資機會。新冠肺炎爆發，當中亦有部分企業研發新型冠狀病毒疫苗。部分企業上市後，亦有進行融資，為業務發展尋找新資金。
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