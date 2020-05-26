港交所陳翊庭：生物科技股上市成新生態

她續指，將有更多專業人士如投資銀行家、律師等參與上市工作；研究員分析板塊，有助提升行業質素，並維持長遠的可持續發展。另外，上市新規仍屬初起步階段，港交所不斷審視並改進制度。

她提到，已上市的生科企從事不同範疇，包括製藥、生物科技、醫療設備等，投資者有更多元化的投資機會。新冠肺炎爆發，當中亦有部分企業研發新型冠狀病毒疫苗。部分企業上市後，亦有進行融資，為業務發展尋找新資金。

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