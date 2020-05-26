【市後重點睇】道期漲近500點　港匯回升

美匯指數企99.4，離岸人民幣(CNH)報7.1469，港匯升至7.7520，美元兌日圓報107.82，英鎊企1.2265，歐元處1.0936。金價1,730美元上落。布油升2.1%至36.28美元，紐油升3.4%至34.4美元。美股三大指數期貨齊飆逾1%，道指期貨升近500點。

●市後關注點

-21:00 美國3月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國4月新屋銷售、美國5月消費者信心指數

●港股重上兩萬三關，收市報23,384點，升432點或1.88%。國企指數收報9,595點，升129點或1.37%。主板成交1,074億港元。「ATM」三大科網股上升，美團點評績後股價創新高，飆10.41%至138.9元；騰訊升2.1%；阿里巴巴升1.4%。

●A股快報：滬深三大指數齊升1至2%。

●亞洲股市：日澳股收漲逾2%。

●歐股早段全線做好，英股報6,105點，升1.87%；德股報11,453點，升0.54%；法股報4,588點，升1.07%。

●【全球攬炒】

-3月份環球貿易量創十年最大按年跌幅。

-新加坡料全年GDP收縮4%至7%。

●【大行觀點】港商業物業市道遇冷，地產股盈警或陸續有來…

●新冠肺炎：

-南韓消費者信心自十一年低位反彈。

●賭王逝世：

-家族相關股份向好，專家指實際影響不大。

-專家料股權爭奪戰或私有化憧憬未必會成真。

-分析指信德業務較雜，股價有想像空間。

●人行易綱：加大處置中小銀行不良貸，數碼貨幣未有時間表。

●人行續開展50億人民幣央票互換操作。

●傳中國出手阻攔國泰航空整合港龍等品牌。

●投機者大手押注港元貶值，預示跌穿7.85水平。

●傳滙豐董事會敦促重啟改革，擴大裁員或出售業務。

-傳聘滙豐前高層任高級顧問，金管局拒置評。

●招商永隆推港元定存優惠，半年期利率1.7厘。

●新盤動向

-迎海兩周連沽7伙特色戶，總值逾2.3億元。

-中原為The Campton提供全期H加1.26厘按揭。

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