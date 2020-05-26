【全球救市】星破天荒再動用儲備　擲1794億刺激經濟

外國傳媒報道，新加坡財政部長王瑞傑宣布了第四輪價值330億新加坡元(約1,794億港元)的財政刺激計劃，以應對新冠疫情的經濟影響，為保障就業提供明確的支持。

王瑞傑周二(26日)在議會表示，最新的措施將幫助受到邊境關閉和活動限制的企業和員工。他表示，新一輪刺激計畫出台後，新加坡的經濟扶持措施總額達到近1,000億新加坡元，相當於國內生產總值(GDP)的20%左右。該國經濟恐將陷入獨立以來最嚴重的萎縮。

總統Halimah Yacob已原則性支持政府動用儲備金來為最新的一籃子刺激計劃融資。這將是今年以來第三次動用儲備金，可謂前所未有。

新加坡於2月份披露刺激措施，應對疫情的衝擊，是地區內行動最早的國家之一。大部分刺激措施於3月份獲得通過，該輪規模達到480億新加坡元，包括補貼和現金補助。自此以來，全球限制貿易和旅行之後，經濟衝擊擴大，政府增強了支持力度。

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