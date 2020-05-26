好過無息收！日本投資者搶購孳息率「0.0000148%」債券

日本長期處於低息環境，論加息簡直天荒夜談，造就一批新近發行孳息率在0.0000148%的債券引發尋求避險的投資者搶購。

外國媒體報道，日本學生支援機構近日發行一批孳息率只有0.0000148%的債券，面值300億日圓的兩年期社會債券，票息為0.001%。

據報發行獲得了2.5倍左右的超額認購，買家包括養老基金、銀行、信用金庫和外國投資者。這批債券被日本評級與投資信息公司給予「AA+」的評級。

事實上，面對日本的長期低息環境，這批「近乎零息」的債券也顯得吸引。日本央行早前公布議息結果，維持現行負0.1厘利率不變，同時維持10年期日本國債收債率目標在零附近不變。

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