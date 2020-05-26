數碼通5G服務398元起錶　冀明年中實現全港覆蓋

套餐其他要點包括用不完的數據可以儲存起來，本地及大灣區數據上限分別為500GB及10GB。客戶亦可以加SIM卡，每張120元。

集團科技總裁鄒金根稱，現階段數碼通的5G網絡已覆蓋本港70%人口，期望2021年中實現全港覆蓋，以不同方案布置室內和室外的網絡。

他介紹，數碼通與瑞典電訊設備商愛立信合作推出運用動態頻譜分享(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)技術的5G服務，其精要是公司現時運用本身用於4G的2.1GHz頻段做5G，DSS如果辨識到某個客戶是5G，就用2.1GHz向其提供5G。由於5G初期上客量不會太多，如是者，數碼通不必大費周章騰空做5G，而是讓該頻段兼顧4G及5G客，4G客不用被擠到其他頻段致其資源受到影響。

事實上，數碼通正以2.1GHz解決大埔和赤柱無法用3.5GHz頻段做5G的問題。鄒金根稱，業界仍在和港府磋商，務求盡快在兩地使用3.5GHz頻段的地對空衞星遷走。

數碼通曾稱運用28GHz的高頻頻段布置人流旺區的5G服務，鄒金根稱，預期支援該頻段的手機會在今年稍後或明年初被引入香港，屆時就會陸續加緊會28GHz做5G，而這個頻段亦會做5G的企業應用，長遠可以進一步縮短網絡時延。

他又謂，公司預期明年就會有5G的獨立組網(SA)，為網絡切割(network slicing，把頻譜某部分讓客戶專用做特定用途)等企業應用帶來機會，而向SA過渡的過程中也會將網絡雲端化，改變以往要為特定功能設置特定設備的做法，從而節省成本和資本開支。

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