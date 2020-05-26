安盛：倘美國對港金融設限　將造成重大打擊

「港版國安法」將在本周於全國人大會議中表決。安盛投資管理新興亞洲市場高級經濟師姚遠在網上發布會表示，美國對此的後續行動充滿不確定性。倘若美國取消香港「獨立關稅區」等特殊待遇，相信不會對香港產生重大的經濟影響，主因香港不少出口收益均來自其轉口港角色，出口至美國商品佔總收益非常小。

他分析，如果在技術方面對香港設限，則產生較大影響，因為中國某程度上透過香港獲得美國技術。美國在金融方面對香港實施限制，將對香港造成重大打擊，並影響資金外流以及投資者信心。最壞情況則是在聯繫匯率制度入手，他認為美國有能力致使港元和美元脫鈎，但形容是「核彈」般的武器，相信美國不到最後一刻不會輕易使用。

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