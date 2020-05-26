拍賣會售出4項物業！銅鑼灣銀主盤承15口價　搶高28%

核心購物區住宅銀主盤受追捧，搶高近三成。環亞拍賣今日(26日)舉行拍賣會，推出30項物業，拍出4項，包括兩項銀主盤，其中銅鑼灣渣甸街32C號中層戶銀主盤，實用面積619方呎，開價520萬元，獲承價15口，搶高28%或146萬元，以666萬元拍出，呎價10,759元。

該行區蘊聰表示，上述物業早前錄得20至30組睇樓客，惟近日市況波動下，今日只有6組買家出席。該單位附有裝修，現正交吉，提供5間房間，料新買家為投資者，物業估價約750萬元。

另一項銀主盤為元朗八鄉上村單號全幢村屋，面積2,100方呎，設有700方呎天台及1,760方呎花園，以開價1,260萬元拍出。新買家料為用家，物業附有裝修，估值約1,500萬元。

筲箕灣愛蝶灣8座低層F室，由遺產管理人推出，實用面積484方呎，第二市場開價478萬元，獲承價7口至502萬元拍出，成交呎價10,437元。物業市價約530萬元。

此外，荃灣富利工業大廈14樓單號室，面積71方呎，開價24.5萬元，以25.5萬元拍出，呎價3,592元。

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