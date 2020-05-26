騰訊擬未來5年投入五千億人幣　布局新基建

資金將會被投入到雲計算、人工智能、區塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心、物聯網操作系統、5G網絡、音視頻通訊、網絡安全、量子計算等重點領域。其中，騰訊將在內地新建多個百萬級服務器規模的大型數據中心。

騰訊還將結合產業技術創新需要，重點投入雲啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設。此外，騰訊將調動內部頂級科研專家和實驗室資源，將積極與國內外頂尖高校合作，搭建科研平台，加強產業研究和人才培養，投入重大科技攻關，積極參與制定行業標準。

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