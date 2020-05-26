仲「科水」歐洲？滙豐控股傳增持德國業務18.66%股權

據報LBBW表示，出售HSBC Trinkaus & Burkhardt持股純屬財務投資決定，至於滙控則未有進一步評論。截至去年底，HSBC Trinkaus & Burkhardt的總資產為266億歐元，員工人數超過3,000人，該行早於2月警告，今年盈利將繼續受經濟困境拖累。

上述消息或讓市場感到疑惑，因為早於2月份時，滙控宣布計劃裁員35,000人，並通過降低美國和歐洲業務以及投資銀行的規模，以達致削減45億美元成本及1,000億美元風險加權資產目標，但此後出現的疫情促使管理層暫停裁員。

日內有報道稱，該行的董事會現在正在敦促高層重啟改革，並考慮更大力度的調整，措施包括進一步裁員，甚至可能出售其美國業務、法國的零售網絡以及在較小的非戰略國家的業務。

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