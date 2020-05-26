大鱷高度關注港元！會否成為下隻金融市場黑天鵝？

內地於上周四(21日)傍晚提出「港版國安法」後，香港股市及港元匯價上周五(22日)大幅波動，觸動國際群鱷神經，使「港元會否成為下一隻金融市場黑天鵝？」成為美國華爾街熱門話題。

其中，近年多番揚言沽空港元及人民幣的著名大鱷巴斯(Kyle Bass)早前已表明，香港今年會面臨全面銀行危機。

媒體分析警告，由於香港社會動盪未完，美元匯率亦處於不穩定狀態，香港貨幣體系存在結構性問題。香港本地過度倚賴房地產行業、經濟又已衰退，加上外圍全球消費枯竭、中國內地潛在經濟衰退風險，以及中美貿易戰有關的附帶損害，都可能促使香港放棄與美元掛鈎。

隨着中美衝突不斷升級，不少分析警告，一旦美國停止美元與港元自由交易，將令港元崩潰，會導致大量資金外流及削弱金融中心聲譽，形成一場「金融核爆」，屆時不止香港，連全球金融市場也會受累。這是國際群鱷對港元虎視眈眈的主因。

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