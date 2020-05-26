【全球攬炒】OECD成員國首季GDP料縮1.8%　嘯後最差

新冠肺炎下各國推出遏制措施，對全球經濟造成壓力。外媒報道，根據經合組織(OECD)臨時估計數字顯示，成員國的國內生產總值(GDP)在2020年第一季萎縮1.8%，為2009年金融海嘯以來最大的季度降幅。

經合組織是由36個國家或地區組成的聯盟。

在美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本的七大工業國(G7)中，法國和意大利在第一季均實施了嚴格的封鎖措施，對GDP的破壞最為嚴重。法國和意大利首季GDP分別衰退5.8%及4.7%，去年末季萎縮0.1%及0.3%；德國和英國首季GDP亦下降了約2%。只有智利、芬蘭兩國GDP錄得正增長，可能是因當時這兩國尚未受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊。其中以智利表現最好，GDP按季增長3.03%；芬蘭則增長0.1%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626