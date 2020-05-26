【打工仔注意】積金5月又輸！年內累蝕逾兩萬　專家話...

全球新冠肺炎疫情似有紓緩迹象，但冷不防中美開打金融及科技戰，再加上「港版國安法」事件突襲，一度令港股急插，更拖累強積金回報。據晨星(亞洲)截至上周五(5月22日)數據，打工仔本月強積金平均蝕0.51%，首5個月則跌7.19%，即打工仔平均仍蝕逾兩萬多元。基金界直指，未來環球股市依然會相當波動，對強積金全年表現不太樂觀。

若按截至去年12月底止強積金資產總值近9,694億元計算(未計入其後新供款)，首5個月每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕24,483元，5月份則平均每名打工仔帳面蝕1,736元。

【香港股票蝕得最甘】

據晨星(亞洲)資料顯示，5月份表現最差為香港股票基金類別，錄得5.01%的跌幅；中國及大中華股票跟隨其後，跌2.48%；而亞太區股票(不包括日本)及亞洲股票(不包括日本)則分別跌1.55%及1.27%。至於首5個月計，則仍有6個類別錄得雙位數跌幅，尤以歐洲股票跌近20%最差，而環球股票及日本股票亦錄逾12%跌幅。亞太區股票(不包括日本)期內亦大跌逾17%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，港股本周表現靠穩，但上周五(22日)受累「港版國安法」事件致大市受壓，估計恒指升至23,500點會有阻力。面對人大兩會很大機會通過有關法例，而美國以至其他國家或出手干涉，中方例必作出回應，中美角力不斷升溫，過程必定「痛苦」，料後市波動大、且偏淡。

【可轉至債券或貨幣市場】

他建議，若過往強積金投資主要於港股的人士，可考慮將部分轉至債券如環球債券，或港元及美元貨幣市場；而未來每月新供款仍可投入於香港股票，以收低吸果效。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄表示，對港股憂心的投資者短線可把已累積的強積金結餘轉至其他投資市場，如亞洲股票基金及環球股債平衡型基金。原因是疫情屬全球性，難斷言哪個經濟體最終復原較快，區域或環球基金由基金經理按最新市場情況配置組合分布，對打工仔而言屬事半功倍兼可分散投資風險。

【45歲以下仍可較進取】

他指，45歲以下或不會在短期內退休的計劃成員，新供款部分仍可維持較進取的投資策略，以透過平均成本法分散風險。至於打工仔的強積金全年能否收復失地，他表示不太樂觀，若可追平已經「謝天謝地」！