新盤UPDATES：大型項目火速進行次輪銷售吸客

股市反彈，一手樓市表現亦持續向好，大型新盤承接首輪銷售成績理想，本周火速進行次輪銷售吸客，而各區豪宅項目亦屢錄高價大額交易。

●Wetland第2期周六發售298伙 部分已加價4%

新盤銷售反應理想，發展商積極加推單位應市。新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，今日加推155伙，大部分維持原價，個別調升1至2%，折實平均呎價12,783元。

他指出，項目本周六將推售298伙，折實市值逾18億元，部分1及2號價單的單位已調升售價3至4%，一房戶入場價約398萬元起。而首輪銷售的B組客源將自動復活重新入票，本周四(28日)下午正式截票。本周六(30日)當日每組買家最多可購4伙。

●皇第大宅逾2.22億售出 呎價7.8萬再創新高

豪宅物業仍受高價追捧。尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，剛以招標形式售出16樓單位A ，連兩個住宅停車位成交價逾2.22億元，單位實用面積2,848方呎，呎價7.8萬元再創項目新高。

項目於今年已透過招標累積售出5伙，套現逾10億元，單計5月已錄得第3宗成交。項目共提供16伙分層單位，單位實用面積由約2,800至逾6,800方呎。

●迎海兩周連沽7伙特色戶 總值逾2.3億元

最新售出的迎海．駿岸6座地下及1樓複式戶，實用面積2,600方呎，花園面積903方呎，連車位成交價4,167萬元，呎價16,027元。

●中原為The Campton提供全期H加1.26厘按揭

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton快將開售，中原按揭為樓盤提供兩款樓按選擇，其中「置低息H按」全期按息低至H加1.26厘，按息較市場一般H加1.3厘至H加1.4厘為低，封頂息率低至P減2.75厘(現為2.5厘)，並設現金回贈高達貸款額1.3%。

中原九龍董事劉瑛琳表示，近日樓市交投氣氛升溫，該盤自上周公布首張價單後，認購反應踴躍，料本周三(27日)開售反應理想。

●OMA by the Sea首錄交易再未有進展個案

據一手銷售資訊網資料，永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the Sea，剛錄首宗交易告吹個案。單位為第1座2樓C3單位，實用面積471方呎，原本於5月18日以639.3萬元售出，呎價13,573元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●愉景灣大屋2.13億元內部轉讓

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際（00480）旗下愉景灣1a/1b區發展項目，再有內部轉讓交易，House D、D1、D2及D3以2.13億元轉售，買家為賣方的有關連人士。

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