僅13%大鱷能在3月和4月獲利 它們都有這些特點...

新冠肺炎疫情導致環球資產大幅波動，連一些最知名的基金經理都未能幸免於難。雖然不少投資者在3月押注股市下跌而獲利，但在4月各國政府刺激措施提振股市時仍大賺一筆的則寥寥可數。外國媒體報道，全球只有13%俗稱「大鱷」的對沖基金在這兩個月都實現了盈利，它們都有一些相似的特點。

首先，這些基金能在不同地區或資產類別之間進行交易，以及對風險高度警惕，例如資產5,000萬美元的AVM Global Opportunity Fund在今年3月份和4月份收益分別實現了3.02%和3.14%的增長。

該基金的首席投資官Ashvin Murthy表示，由於市場波動，他在往常方向上的押注比以往小，目前持有大量政府債券和現金。他透露，今年2月底，他通過做淡股票和做好美元賺了些錢，到3月底當聯儲局開始推行增加流動性的措施時，他就搶購了黃金和投資級債券。

另外，有些基金在3月和4月都表現良好，要感謝中國股市。

Pinpoint Asset Management Ltd旗下的Pinpoint多策略基金在3月份上漲了0.3%、4月上漲了近1%。Pinpoint多策略基金資產接近11億美元，在這段期間能做到力保不失，主要是保留了對一些中國龍頭企業的投資。

Pinpoint現時看好與中國5G電信網絡相關的股票，以及在線和離線教育公司，包括提供課外輔導的公司。

另外，Panview Capital Ltd旗下的亞洲對沖基金今年1月削減了在印度的投資，將部分投資組合轉移到了中國，這使到該基金3月及4月份的漲幅則分別達到1%及約4.5%。

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