樓價UPDATES：將軍澳新都城賣680萬　創兩房今年新高

二手樓價回升，將軍澳新都城2期兩房戶，以680萬港元轉手，呎價約18,733元，創同類型單位今年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林置富花園5月共錄約14宗買賣，較上月同期約5宗急升約1.8倍，包括15座低層D室，一房間隔，實用面積約431方呎，以610萬元放盤約3個月後，獲區內客垂青，經議價後減價17萬元，以約593萬元成交，實用呎價約13,759元，新買家為首置客，睇樓一次即入市，原業主於2011年1月以約279萬元購入，轉售帳面賺約314萬元，物業升值約1.1倍。

●南區貝沙灣4期2座低層A室，實用面積1,283方呎，套三房間隔及工人套房，享全海景，以3,670萬元連車位易手，實用呎價28,605元，原業主於2010年6月以2,330萬元買入，持貨10年，帳面獲利1,340萬元，單位升值58%。

●西半山祟寧大廈低層C室，實用面積860方呎，三房間隔，以1,158萬元易手，實用呎價13,465元，原業主於2014年9月以888萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利270萬元，單位升值30%。

●灣仔囍滙5月至今錄22宗租務成交，較上月同期19宗上升約16%，其中2座中層N室，開放式間隔，實用面積約348方呎，以約20,000元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元，以17,500元租出，低市價3%，實用呎租約50.3元，新租客為內地客，睇樓一次即決定承租，業主於2013年12月以約676.9萬元購入上述單位，現享回報約3.1厘。

●北角雲景台高層G室，實用面積1,065方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,550萬元承接，實用呎價23,944元，原業主於2005年4月以858萬元購入上址作投資用途，持貨15年至今沽售，帳面獲利1,692萬元離場，單位期內升值2倍。

●北角康威大廈低層A室，實用面積315方呎，兩房間隔，望街景，獲首置上車客以560萬元承接，實用呎價17,778元，原業主於2013年1月購入上址自住，當時作價353萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利207萬元離場，單位期內升值59%。

●北角維港頌3座高層A室，實用面積約1,070方呎，套三房連工人套房間隔，望維港海景，議價後減約3,000元，終以月租52,000元租出，實用呎租約48.6元，原業主於2017年5月份以約2,794.7萬元購入，若以現時租金計算，租金回報率約2.2厘。

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九龍

●將軍澳新都城5月至今暫錄約20宗買賣，其中2期2座中層B室，兩房間隔，實用面積約363方呎，以約690萬元放盤一週後獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約680萬元成交，實用呎價約18,733元，創同類型單位今年新高，新買家為同區客，睇樓兩次後決定入市。

●將軍澳君傲灣3座高層C室，實用面積619方呎，三房間隔，原先叫價1,300萬，後降至1,170萬元易手，調減130萬元，吸引同屋苑換樓客承接，實用呎價約18,901元，原業主於2010年10月斥資550萬元購得，是次轉手帳面獲利620萬元，帳面升值逾1.1倍。

●將軍澳海天晉6B座中低層B室，實用面積約710方呎，兩房連儲物室間隔，以1,360萬元連租約獲買家承接，實用呎價約19,155元，原業主約於2016年7月，以約970萬元購入上述單位，持貨近4年，現轉手帳面獲利約390萬元或升值約40%，上述單位現以27,000元租出。

●將軍澳MONTEREY第2B座低層A室，實用面積579方呎，兩房間隔，另設儲物房，剛以1,100萬元易手，實用呎價18,998元，原業主於2017年4月以885萬元入市上址，持貨逾3年，現轉手帳面獲利215萬元離場，單位期內升值24%。

●奧運站帝柏海灣1座低層H室，實用面積約592方呎，套三房間隔，望園景，由去年11月初開始放盤，原業主開價1,480萬元，經議價後減價182萬元或約12.3%，終以1,298萬元沽出，實用呎價約21,926元，原業主於2013年2月以約820萬元購入，持貨7年現轉手帳面獲利約478萬元，物業升值約58%。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄37宗成交，泓景臺佔9宗，包括5座高層C室，實用面積665方呎，套三房間隔，最初開價1,280萬元，現以1,250萬元沽出，實用呎價18,797元，原業主於2007年5月以410萬元入市物業，持貨13年，現沽貨帳面獲利840萬元離場，單位升值逾2倍。

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新界區

●西貢御庭園雙號屋一樓及二樓連天台戶，建築面積1,400方呎，三房兩廳間隔，望山景，連天台700方呎，原叫價1,320萬元，累減150萬元或減11.4%，以1,170萬元沽出，建築呎價8,357元，原業主於2006年8月購入上址，當時作價535萬元，持貨逾13年至今沽售，帳面獲利635萬元離場，單位期內升值約1.2倍。

●馬鞍山居屋富寶花園8座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原本已補價自由市場叫價約620萬元，區內上車客見原業主願減價出售即落訂，雙方議價後終以545萬元成交，實用呎價約11,260元。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座高層C室，實用面積1,051方呎，三房兩廳間隔，單位放盤1個月，原叫價1,800萬元，減價50萬元，減幅約2.8%，以1,750萬元獲買家承接，實用呎價16,651元，原業主於2015年10月購入上址，當時作價1,398萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利352萬元，單位期內升值25%。

●馬鞍山天宇海3B座中層C室，實用面積743方呎，三房間隔，原叫價1,000萬元，放盤3個月，微減5萬元，以995萬元沽出，實用呎價13,392元，原業主於2010年10月購入上址，當時作價500萬元，持貨9年多至今沽售，帳面獲利495萬元離場，單位期內升值約1倍。

●馬鞍山居屋錦泰苑錦邦閣低層8室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價700萬元，放盤兩個月，以685萬元成交，實用呎價10,538元，原業主於2001年1月購入上述單位，當時作價142萬元，持貨19年多至今轉售，帳面獲利543萬元，單位期內升值3.8倍。

●大圍居屋美松苑康松閣低層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主早前於未補價第二市場叫價約520萬元放售，吸引區內首置客洽商承接，新買家看好屯馬沿線物業前景，最終輕微反價以522萬元成交，實用呎價約9,422元，原業主於2010年8月份以約184.5萬元購入上述物業。

●沙田偉華中心1座高層G室，實用面積297方呎，兩房間隔，以568萬元易手，實用呎價約19125元，原業主於2007年以152萬元入市上址，持貨13年，是次沽出單位，帳面獲利約416萬元離場，單位升值約2.7倍。

●沙田第一城31座低層F室，實用面積451方呎，三房間隔，以753萬元沽售，實用呎價16,696元，原業主早於2014年4月購入上址，當時作價438萬元，持貨6年至今沽出，帳面獲利315萬元離場，單位期內升值72%。

●沙田第一城暫錄41宗成交，其中42座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，剛以520萬元易手，實用呎價17,105元，上址原業主於2015年以396萬元購入，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利124萬元離場，單位升值約31%。

●大埔居屋寶雅苑家和閣低層8室，實用面積381方呎，一房間隔，望園景，單位於已補價自由市場放盤4個月，原開價495萬元，減價20萬元，減幅4%，最終獲用家以475萬元承接，實用呎價12,467元，原業主於2014年9月購入上述單位，當時作價296萬元，持貨5年多至今轉售，帳面獲利179萬元，單位期內升值60%。

●大埔溋玥．天賦海灣16座高層B室，實用面積1,545方呎，四房間隔，連車位叫價2,300萬元，議價後以2,100萬元易手，實用呎價13,592元，原業主於2012年以約1900萬元連車位入市，現易手帳面獲利約200萬元，8年升值約1成。

●上水居屋旭埔苑D座高層3室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價518萬元沽出，實用呎價約9,487元，原業主約於1990年8月以約37.98萬元，當時仍未補地價。

●元朗RESIDENCE譽88本月錄得5宗成交，平均實用呎價13,700元，包括2座中層F室，實用面積463方呎，兩房間隔，成交價660萬元，實用呎價14,255元，原業主於2016年8月以469萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利約191萬元或41%。

●元朗柏麗豪園5座中層A室，實用面積約851方呎，套三房套間隔，連車位，座向西南，近日以888萬元易主，實用呎價約10,435元，原業主於2005年6月以約275萬元購入上述單位，持貨近15年，現轉手帳面獲利約613萬元，物業升值約2.2倍。

●天水圍居屋天盛苑C座高層14室，實用面積426方呎，兩房一廳設計，獲區外白居二中籤者即睇即買，未補價第二市場以395萬元購入自用，實用呎價9,272元，原業主於2014年以約180萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達215萬元。

●屯門龍成花園3座低層D室，實用面積508方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內首置客，曾入票新盤，但有感較難物色到心儀單位，決定回流到區內的二手市場，獲減價達25萬元，以555萬元購入上址作自住之用，實用呎價10,925元，原業主於2009年以約128萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達427萬元，單位升值逾3倍易手。

●屯門居屋兆康苑M座低層2室，實用面積414方呎，兩房兩廳間隔，日前以已補價自由市場價430萬元成交，實用呎價約10,386元，新買家為區外首置客，原業主於2011年以約138萬元購入，持貨至今轉手獲利約292萬元。

●屯門海典軒2座低層F室，實用面積456方呎，兩房間隔，以12,500元租出，實用呎租約27.4元，新租客為一對新婚夫婦，議價後隨即落實租入單位，業主於2003年9月以約108萬元入市，持貨約17年，現租出單位，可享高達14厘租金回報。

●東涌區本月累錄107宗成交，其中映灣園8座中層C室剛錄得成交，實用面積548方呎，兩房間隔，享山景，4月開價680萬元，議價後剛以668萬元易手，實用呎價12,190元，新買家為年輕上車客，睇樓一次即入市，原業主於2017年5月以613.8萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利54.2萬元，期內升值約8.8%。