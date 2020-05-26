人民幣中間價屢創12年新低　外媒：反映中美大戰升溫

外國傳媒報道，反映官方意願的人民幣中間價周二(26日)兌每美元挫至7.1293元，續創2008年2月金融危機前夕以來的新低。

外媒分析指出，「人民幣中間價創2008年2月以來新低」有深層意義，因2019年8月、9月中美貿易戰最緊張的期間，離岸人民幣匯價一度貶至7.2元水平，但當時中國人民銀行依然將人民幣中間價維持在7.08元左右，減緩了人民幣的貶值趨勢。

當時市場的解讀是人民銀行不希望人民幣持續貶值，以目前形勢來看，似是預告今次中國打算透過貨幣貶值，讓中美爭端持續更久，以促進中國出口。

不過，報道也提到，如果中國貿貿然讓人民幣貶值，也要付出資本外流的代價。

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