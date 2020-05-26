憧憬疫苗取得突破　道指早段漲616點

全球經濟開始重啟，加上投資者看好新冠肺炎疫苗開發取得突破，美股周二假後復市顯著做好。道指漲616點，至25,081點；納指漲151點，至9,476點；標指自3月初以來首重上3,000點，漲61點，至3,016點。

藥廠Novavax的疫苗進入人體實驗階段，股價早段漲15.81%至53.4美元。

「鱷魚涼鞋」生產商Crocs 3月份銷售升14%，是30大鞋履品牌中唯一錄得銷售上升，股價早段漲13.44%至30.3美元。

對沖基金和顧問公司Eurizon SLJ Capital聯席創辦人任永力坦言，在殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒等投資大師都唱淡的情況下，不願對股市作出過度樂觀的預測，但仍然認為有許多理由預期美股今年底時會明顯高於當前水平。

他對美股前景的預測主要是假設有效療法和疫苗會於數個月內出現，還預期經濟會反彈，部分受惠於財政政策的乘數效度，即政府每1美元開支，會帶來高於更高價值的增長。美國家庭財富基本上沒有受損，消費者將所獲得的財政援助用於消費的可能性，比儲蓄起來高。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626