港版國安法：金管局指立法不會改變貨幣和金融體系

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，全國人大上星期公布，將建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制。金融業界較為關心這項建議會否對香港金融體系帶來甚麼轉變。簡單而言，香港的貨幣和金融體系不會因此而有任何轉變。

他指，首先，資金自由流動和港幣自由兌換將一如既往受到《基本法》第112條的保障；

第二，聯繫匯率制度仍然是香港金融體系的重要支柱。外匯儲備規模高達4,400多億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍多，是香港貨幣穩定的堅實後盾。聯匯制度歷經考驗，幫助香港抵禦了一次又一次的危機，包括過去一年的社會事件及新型冠狀病毒疫情，充分凸顯其穩健有效；

第三，香港銀行體系資本雄厚(資本充足比率為20%)、流動資金充裕(流動性比率為160%)、資產質素良好(壞帳率僅為0.6%)，香港銀行在營運方面也具備高度的應變能力。

他提及，過去數天，雖然股市略為波動，但港元匯率保持穩定，並持續處於兌換保證範圍內的偏強水平，港元息率維持低企，金融市場繼續暢順有序運作，目前沒有明顯迹象顯示有大量資金流出港元或銀行體系。

不過，仍須小心謠言可能會引起市場波動，甚至削弱市場信心、危害金融穩定。金管局會保持高度警惕，在必要時及時澄清不實謠言，強調不應只着眼於一些短期波動，要緊記香港的基本因素和優勢仍然牢固。該局相信，一個安全、穩定的環境更有利於加強投資者對香港的長遠信心。

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