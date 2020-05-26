翠華投得機場食肆經營權 惟未能因疫情延遲開業
2020年05月26日 23:02
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翠華控股(01314)公布，公司全資子公司逸億接獲由機管局簽署之授權協議之簽署本，據此，逸億獲機管局授權以該等經營名稱，經營位於香港國際機場一號客運大樓的授權經營食肆，自開始日期起計為期60個月。
該60個月的授權經營費合共為1.71億港元，可能根據授權協議，按營業額增收額外租金。集團將以內部資源，按月支付授權經營費。
由於疫情於集團中標後在全球擴散等各項因素，集團已於此段期間與機管局進行多次友好磋商，當中包括討論及考慮延遲開業，以應對全球疫情對機場客流量所帶來之影響，據集團了解，機管局雖然認為暫時難以在現階段準確預測疫情結束後航空交通恢復的進度，但預計客運量有望可逐步回升至疫情前的水平。因此，基於集團的履約精神，集團將如實履行授權協議。
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