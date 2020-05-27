【專家點評】黃紹基：海洋公園求救的啟示

還在等待立法會財務委員會撥款去「吊命」及尋求重新定位得以「保存」的海洋公園，所走過的路和今日面對的的境況，也是香港零售業、旅遊業以至整個經濟格局的寫照：無論曾經歷多少光輝歲月，要持續發展，就不能安於現狀，必須「與時並進」！

香港是一個擁有有限旅遊資源的城市，卻多年被國際旅客選為最受歡迎旅遊城市，所依靠的並非單一的吸引力，而是包括海洋公園在內的一系列元素，當其中一項出現競爭力倒退時，也應該檢視其他元素是否出現同樣問題，是否需要重新定位。

落成於四十多年前的海洋公園，是周邊地區首個以海洋生物為主題的園區，這優勢配合香港的購物、美食和回歸中國的勢頭，確實為香港旅遊業和相關行業帶來不少貢獻。在每年上千萬計的訪港遊客支持下，海洋公園深受遊客，尤其內地遊客的歡迎；在驕人業績下，鮮有會審視自身的不足和定位是否需要調整，更不可能關閉重整。但入場人數已經下跌了數年，一場社會運動和接連的疫情大爆發，遊客消失了！生意沒有了！就發覺撐不下去了！

其實多個行業都出現類似的情況。十多年前沙士後內地開放的個人遊正好是內地經濟的起飛期，以及國際經濟全球化，香港旅遊業及相關的零售和飲食等行業，真是遇上好時機，享受了一段相當長的蓬勃期。然而，當這個、那個主題公園都是機動遊戲，這個和那個大商場內基本上都是同樣的品牌字號，還有那些曾經歷被強迫購物、購物以錢代斤，和以海鮮價食白灼蝦的遊客，還有興趣舊地重遊嗎！

部分疫情已經緩解的國家和城市，紛在研究後疫情經濟發展策略，經過這次疫情全球大爆發，全球經濟將會重新洗牌，格局和經營模式勢將會出現轉變，儘管現階段實在無法預測將會出現甚麽變化，但所有國家、城市定會施展渾身解數去吸引遊客前來大灑金錢，支持經濟復甦；香港是否已經準備好？是否仍有足夠的競爭力在這場搶奪戰中搶灘呢？

面向遊客市場的並不是某一個行業的事情，而是一個經濟板塊。即使是過去十多年支持香港零售業的內地遊客，來香港也是希望既能享受美食、住高質服務或特色酒店、有豐富的打卡點可供選擇、然後進行物有所值的消費，滿載而歸仍能有一種意猶未盡的感覺。

周邊的城市，幾乎每幾年就會有一些新景點、新吸引力、美食等推出，目的就是希望給遊客永遠獨特新鮮感。隨着網上消費平台在疫情中進一步深入消費者，實體購物今後以甚麽來吸引消費者呢？香港在後疫情年代如何提振經濟呢？

因此，香港除了要加強旅遊推廣外，更需要一個領導旅遊業發展的部門，將旅遊相關的行業、旅遊推廣和管理機構集合成立一個委員會，將香港旅遊資源集合一起，為持續發展進行定位、監管，然後推廣。

普遍預期國際旅遊業難以在年內恢復，現在除了想方設法「撐下去」之外，相信都會有較多時間，香港急需因應周邊國家和城市的發展，為香港旅遊及相關行業定位、制訂持續發展的策略，因為機會往往只會留給有準備的人。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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