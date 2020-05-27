長和競投以色列項目失敗

長和系兩年之前收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃，亦被澳洲政府以國家利益為由「落閘」而告吹。

長和今次觸礁的海水化淡廠項目名為「Sorek B」，競標總值15億美元(約117億港元)，若成功奪標可擁有廿五年經營權，其產能會是以色列的四分之一用水量。

不過，早前外媒報道，美國政府對長和入標一事曾向以色列總理內塔尼亞胡表達關注，而以國官員其後額外評估長和的資格。

值得注意的是，這次「截胡」投得該海水化淡廠項目的IDE，本身就與長和在項目附近合營一個海水化淡項目。

以國官員僅稱IDE能夠減省消費者的使用成本，但是外媒指由於有關項目接近以國空軍基地，中國籍人士可藉此監測美國支持下的以國軍備，而且長和再能「慳錢」也抵不過美以關係可能受損。

事實上，長和系兩年之前收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃，亦被澳洲政府以國家利益為由「落閘」而告吹。

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