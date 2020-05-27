長和競投以色列項目失敗
2020年05月27日 00:04
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長和系兩年之前收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃，亦被澳洲政府以國家利益為由「落閘」而告吹。
中美兩國關係日趨惡化，港商海外投資活動亦疑受拖累。外電報道，長和(00001)競投建造及營運以色列最大海水化淡廠項目一役，被當地公司IDE Technologies擊敗，而美國數周前要求中東國家重新審視中國公司為其帶來的潛在安全危機。
長和今次觸礁的海水化淡廠項目名為「Sorek B」，競標總值15億美元(約117億港元)，若成功奪標可擁有廿五年經營權，其產能會是以色列的四分之一用水量。
不過，早前外媒報道，美國政府對長和入標一事曾向以色列總理內塔尼亞胡表達關注，而以國官員其後額外評估長和的資格。
值得注意的是，這次「截胡」投得該海水化淡廠項目的IDE，本身就與長和在項目附近合營一個海水化淡項目。
以國官員僅稱IDE能夠減省消費者的使用成本，但是外媒指由於有關項目接近以國空軍基地，中國籍人士可藉此監測美國支持下的以國軍備，而且長和再能「慳錢」也抵不過美以關係可能受損。
事實上，長和系兩年之前收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃，亦被澳洲政府以國家利益為由「落閘」而告吹。
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