【專家點評】李秀恒：樓市難重現「沙士」價

新冠肺炎疫情及社會事件對本港經濟造成極大衝擊，最新失業率由今年頭三個月的4.2%，急升一個百分點至5.2%，創逾十年來高位。財政司司長陳茂波將今年香港經濟預測下調到收縮4至7%。雖然經濟及就業環境急速轉差，本港樓市依然保持堅挺，暫時沒出現當年「沙士」疫情打殘樓價的現象，是何原因，值得探討。

反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數，於5月上旬升至175.94水平，創近三個月的新高，顯示本地樓價不但已經擺脫了疫情造成的負面影響，且有向上回升的趨勢。同一時間，多個大型屋苑近期都錄得「破頂」成交個案，就連曾受「沙士」重創的九龍灣淘大花園，最近一間特色戶也於疫市下以破頂價易手，呎價高見2.1萬元，創屋苑入伙以來的歷史新高。有分析認為，本港樓市或將迎來新一輪升浪。

事實上，目前本港樓市所面對的情況，與當年「沙士」時期不可同日而言。首先，在樓市「辣招」未撤之下，炒家已基本絕迹，現時樓市買家以本地用家為主。此外，全球央行「放水」，令環球資金「水浸」，加上低息環境長期持續，減輕了供樓人士的負擔，都成為樓價極大支撐。其次，有調查發現，目前全港有逾六成業主屬於已「供完樓」的人士，其中不乏退休人士，因此即使失業率上升，對這批業主影響有限，這亦有助樓價企穩。

雖然有預測認為，如果疫情持續，令整體經濟繼續轉差，本港樓價可能會下跌10至15%，惟現時大部分業主都曾經歷過「沙士」疫情的考驗，表現較為冷靜，持貨能力亦較強。由此可見，樓價很難會出現如「沙士」時期大跌的情況。

不過，樓市不可能一直向好，只是目前的負面因素不足以壓倒利好因素而已。受「辣招」影響，最近也出現了一些帳面獲利，但蝕錢離場的交易個案，加上社會事件會影響到內地買家的投資意欲，因此政府須密切注意樓市變化，隨時檢討「辣招」有沒有鬆綁的需要，盡力避免樓市大起大落。

香港經貿商會會長 李秀恒

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626