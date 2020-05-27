【專家點評】中環Hot Talk：投資金融產品勿「以貌取人」

不知道現在的家長和老師是否還會教導小朋友切勿以貌取人，但我自小被灌輸這個概念。若果你常常提醒自己看事情不要只看表面，面對任何事情也不要想當然，或者能幫你避過危機或省回不少錢。

在金融世界內投資產品五花八門，看來名字相似的產品，可能性質和風險差天共地，又可以是根本性質和風險一樣的投資產品，卻有不同名稱來配合不同場合的需要。

若果你單靠投資產品的名稱來選擇產品或決定是否適合投資，你便有很大機會「中招」。

正如早前引起不少討論的期油ETF(交易所買賣基金)，我聽到不少投資者說：「我見佢叫期油ETF，以為佢同傳統ETF一樣代表低風險。」先要說明一次，即使是所謂「傳統ETF」，即是追蹤股市指數、實物資產，而且沒有槓桿的ETF也不代表一定是低風險，還要看該ETF是投資於哪個市場和資產。另外，同樣叫ETF，當中的結構和涉及資產的風險水平也可以大有不同，不得不細心研究。

事實上，期油ETF早前已在美國引起不少討論，或者因為這個原因，最近一班美國ETF市場的主要發行商向有關機構提交建議，希望將ETF、ETN(交易所買賣票據)等名稱規範化。

大健 中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626