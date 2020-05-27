東方日報B1：大鱷狙擊港元　288億豪賭貶值

中美角力不斷升級，「港版國安法」更令香港陷於風暴中心，國際金融中心地位蒙上陰霾，使投機者乘機狙擊港元，群起透過衍生產品押注港元大幅貶值，港元期權成交量從過去3個月平均約10億美元(約78億港元)，大幅飆至上周五的37億美元(約288億港元)。隨着全國人大會議表決提案的日子漸近，市場憂慮會觸動國際群鱷神經，形成「金融核爆」，成為下隻黑天鵝。

彭博報道，市場對香港撤資的擔憂明顯在外匯市場反映，期權交易員正加大力度沽空港元，上周五多達3分之1押注港元兌每美元將會觸及、甚或跌穿7.85的弱方兌換保證水平。

事實上，內地於上周四傍晚提出「港版國安法」後，港股及港匯翌日呈現大幅波動，12個月港元遠期點子更觸及1999年以來最高水平，反映投機者大手押注港元貶值及相關對沖需求為逾廿年最厲害。

儘管12個月港元遠期價格本周始見回順迹象，惟與即期港匯差價仍逾600點子，超過往時200至300點子水平，反映港元或弱見7.82，而流動性較低的兩年期遠期合約價格，更低見7.88。

由於遠期市場流動性較低，港元遠期匯率一般會較現貨匯率波動，而遠期合約價格由於計及港息的融資成本，故交收價可以低於7.85弱方兌換保證水平，過去亦曾多次跌穿。至於港元匯價周二(26日)波幅有所收窄，最弱僅見7.7548。

華僑永亨銀行經濟師李若凡坦言，投資者對資金外流風險的憂慮升溫，惟目前仍未見到有關迹象，相信除非美國對香港的安全立法作出極端反應，否則香港不會出現大規模資金外流，但恐慌情緒可能會持續一至兩星期。

花旗銀行表示，港匯近期趨弱或反映香港政治及經濟中期存在不確定性，但有信心金融管理局可維持聯繫匯率穩定。然而，該行料港匯於未來6至12個月進一步轉弱，年底跌至7.77，惟仍處於強方水平。

不過，面對「港版國安法」立法如箭在弦，有市場分析認為，本周四表決之日匯市及股市表現不容樂觀，一旦出現亂子，波幅已略為收斂的港元匯價勢再現反覆，不排除上周五單日下跌60、70點子的慘況會再度重演，港元遠期價格與即期的差距或進一步擴闊。

有香港銀行財資市場部主管表示，雖然悲觀情緒未至於充斥市場，畢竟金管局坐擁龐大外匯儲備，現時香港銀行體系總結餘亦高見近千億港元，但市場消息無疑會左右交易員的「落盤」決定，該行交易員會盡量減少以周計算的交易盤，不少更縮短至以小時計算，坦言銀行不敢掉以輕心。

隨着中美衝突不斷升級，惹來不少海外分析警告港元恐成為下一隻「黑天鵝」，因為一旦美國停止美元與港元自由交易，將會令港元崩潰，會導致大量資金外流及削弱金融中心聲譽，形成一場「金融核爆」，屆時不止香港，連全球金融市場亦會受累，令國際群鱷對港元虎視眈眈。

對於內地將設立「港版國安法」，金管局總裁余偉文周二撰文指，香港的貨幣和金融體系不會因此而有任何轉變，資金流動及兌換仍受基本法保障。過去數天港股雖略為波動，但港元匯率保持穩定，並持續處於兌換保證範圍內的偏強水平，港元息率維持低企，金融市場繼續暢順有序運作，目前沒有明顯迹象顯示有大量資金流出港元或銀行體系。金管局會保持高度警惕，在必要時及時澄清不實謠言。

另一方面，港元拆息去向亦會牽動港匯走勢，由於有不少中概股短期有望來港上市，加上半年結及上市企業派息季節臨近，李若凡預料將推升港元需求，未來1個月港元拆息將進一步向上，除非政治因素為市場帶來實質影響，否則不認為1個月期或以上的港元拆息會升穿2厘水平。周二1個月期拆息回落0.16厘，報0.96厘。

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