特朗普：香港恐難以維持國際金融中心地位

中國政府推動「港版國安法」，引起國際關注。美國白宮發言人麥克納尼周二(26日)表示，總裁特朗普認為，如果「港版國安法」獲得通過，香港將難以維持國際金融中心的地位。特朗普強調，對中國在香港實施國安法感不悅。

白宮經濟顧問庫德洛同日接受霍士財經頻道訪問時表示，中國政府在香港的有關行動犯錯。他指中國在香港實行一國兩制，但現在看到中國政府企圖變成一國一制。他又稱：「我們歡迎任何在香港或中國內地的美國公司，如果它們將供應鏈及生產工序搬回美國，我們會為它們撤出中港承擔費用。」

因新冠肺炎疫情和港版國安法等因素，目前中美關係變得緊張，但庫德洛強調沒有影響中美貿易協議，不過他指總統特朗普因疫情和其他事情對中國有點不爽，令特朗普感到中美貿易協議不及以往那麼重要。

另外，美國有參議員表示會加快推動法案制裁危及香港高度自治的中國官員。共和黨參議員圖米(Patrick Toomey)與民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)早前提出法案，制裁損害香港高度自治的人，包括負責涉港政策的中國官員，並會制裁跟違反《基本法》讓香港擁有高度自治的實體有生意來往的銀行。

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