美股收市：道指升529點　仍受制二萬五關

全球經濟開始重啟，加上投資者看好新冠肺炎疫苗開發取得突破，美國股市周二(26日)全線上漲，但投資者仍然對中美關係轉趨緊張感到謹慎。道指最多曾升711點，尾市升幅收窄，收報24,995點，升529點或2.17%；標指收報2,991點，升36點或1.23%，最高見3,021點，為自3月5日以來首次重上三千大關；納指收報9,340點，升15點或0.17%。

中國政府推動「港版國安法」，引起國際關注。美國白宮發言人麥克納尼周二(26日)表示，總裁特朗普認為，如果「港版國安法」獲得通過，香港將難以維持國際金融中心的地位。特朗普強調，對中國在香港實施國安法感不悅。

對於後市，對沖基金和顧問公司Eurizon SLJ Capital聯席創辦人任永力坦言，在殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒等投資大師都唱淡的情況下，不願對股市作出過度樂觀的預測，但仍然認為有許多理由預期美股今年底時會明顯高於當前水平。

他對美股前景的預測主要是假設有效療法和疫苗會於數個月內出現，還預期經濟會反彈，部分受惠於財政政策的乘數效度，即政府每1美元開支，會帶來高於更高價值的增長。美國家庭財富基本上沒有受損，消費者將所獲得的財政援助用於消費的可能性，比儲蓄起來高。

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