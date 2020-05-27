【專家點評】鄧建初：長揸短炒兩相宜 各憑性格擅勝場
2020年05月27日 07:00
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人有人格，股有股路。浸淫於魚缸日久，自然知道不同股票的特質，要長揸抑或短炒，端視自己性格如何。長揸股票，首要條件是看其公司基本面，相中一隻有前景、有概念的，贏他一個盆滿缽滿不是難事。識於微時或中途上車，耐心等待其大升特升時才沽貨獲利。
其實不少股民喜歡短炒，密食當三番，每日在股場游走幾回，大顯身手。當然，這並非忙碌的上班一族所能做到。股票經紀坐鎮前線，目睹股價急升暴跌，而且目標眾多，但資金有限，自然也會跟隨着急行疾走，連初哥也是其中一分子。好處是較易避開股災，然而針無兩頭利，不停換股來炒，除了使費問題外，遇着坐艇的股票不肯止蝕，則會一鋪輸清不足為奇。
筆者炒股生涯中，曾有兩隻股票印象最為深刻，可惜都因性格及為賺取佣金收入，進行短炒，以致錯過長線釣大魚的發達良機。2000年科網股正值熱火朝天之時，股民喪炒，連籍籍無名的股仔也變身成科網界明日之星。有一次和某才子做財經節目，他問初哥，如果睇好中國基建發展，有甚麼股票值得長揸。我反應奇快地回答了可留意安徽海螺(00914)，撳機一看，2毫一股，成交稀疏。做經紀的我眼見當時此股無型無勢，暫且放下。後來海螺變鳳凰，再經歷幾次送股，屈指一算，已升了數百倍，升幅媲美股王騰訊(00700)。聽老友講起，有一位前輩揸了此股至今仍未放，身家已暴漲。
在2003年沙士期間，樓價相比九七時已下跌七成，通街銀主盤。有經紀同事驚慌下低價沽樓，套回資金，問初哥有甚麼股票可長揸。筆者回答說：「可以買港交所(00388)！五蚊一股，平！」她問原因，我說：「如果港交所都唔掂，香港陸沉啦！」遺憾的是，她半信半疑並無購入，而我也因當時生意低迷，無心戀戰並没有購入此股，錯過了其後數十倍的升幅。長揸好股賺大錢是很多人的心願，然而，除了眼光獨到，識得揀股，亦要考驗耐性及無懼震盪的性格才能做得到，可惜喜歡短炒的我，注定與此無緣。
其實短炒也並非全不可取，以前有一位已退休的著名冠軍基金經理，擅長短線操作，九次年度比賽中，差不多每年皆可贏取相等於其他基金的數年升幅，創造八冠一亞的輝煌戰績，由4萬美元變為2,000萬美元。發達後金盆洗手，從此退休享受人生，做個快活人。
誠然，進行短線炒賣而能夠賺大錢的，可算是鳳毛麟角，但只要守規律及做好風險管理，已經足夠餬口。長揸短炒，各擅勝場，如何揀選，視乎個人性格。
鄧建初
資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。
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