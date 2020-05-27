【專家點評】鄧建初：長揸短炒兩相宜　各憑性格擅勝場

人有人格，股有股路。浸淫於魚缸日久，自然知道不同股票的特質，要長揸抑或短炒，端視自己性格如何。長揸股票，首要條件是看其公司基本面，相中一隻有前景、有概念的，贏他一個盆滿缽滿不是難事。識於微時或中途上車，耐心等待其大升特升時才沽貨獲利。

其實不少股民喜歡短炒，密食當三番，每日在股場游走幾回，大顯身手。當然，這並非忙碌的上班一族所能做到。股票經紀坐鎮前線，目睹股價急升暴跌，而且目標眾多，但資金有限，自然也會跟隨着急行疾走，連初哥也是其中一分子。好處是較易避開股災，然而針無兩頭利，不停換股來炒，除了使費問題外，遇着坐艇的股票不肯止蝕，則會一鋪輸清不足為奇。

其實短炒也並非全不可取，以前有一位已退休的著名冠軍基金經理，擅長短線操作，九次年度比賽中，差不多每年皆可贏取相等於其他基金的數年升幅，創造八冠一亞的輝煌戰績，由4萬美元變為2,000萬美元。發達後金盆洗手，從此退休享受人生，做個快活人。

誠然，進行短線炒賣而能夠賺大錢的，可算是鳳毛麟角，但只要守規律及做好風險管理，已經足夠餬口。長揸短炒，各擅勝場，如何揀選，視乎個人性格。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626