生活概念發盈警
2020年05月27日 07:00
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生活概念(08056)預期，截至今年3月底止年度錄得虧損，將較去年同期虧損2,790萬港元大幅增加至不少於1億元。
虧損擴大主因其餐廳的經營業績受到2019年6月以來的香港突發政治事件，以及新冠肺炎疫情爆發的負面影響，而有關影響超過因成本控制及若干錄得虧損的餐廳結業，導致餐飲業務營運成本(主要包括已耗用存貨成本、員工成本及其他營運開支)的跌幅。因此，公司預期餐飲業務仍會錄得虧損增加。
集團預期，將於年度內錄得出售物業、廠房及設備以及無形資產虧損及使用權資產、物業、廠房及設備以及無形資產減值虧損，此乃由於4家亞洲菜餐廳、4家意大利餐廳及3家西餐廳因經營表現不令人滿意而於年度內關閉或出售，及根據其估計現金預測該等資產的使用價值低於3家意大利餐廳資產的帳面值所致。
就餐廳營運而言，管理層將繼續控制成本，將近期社會及經濟不穩定性的影響減至最低。
此外，集團預期因在中國籌備及開展新的室內設計及裝修業務，以及提供有機蔬菜諮詢服務而錄得營運虧損。由於新業務剛在年度開始，預期在未來帶來收入及經營溢利。
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