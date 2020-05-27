【專家點評】陳錦興：大興基建　利好海螺水泥

海螺水泥今年首季收入為232.07億元人民幣(下同)，按年下跌23.9%；淨利潤為49.1億元，按年下跌19.2%。每股基本收益0.93元，首季業績符合預期，而收入及盈利倒退，主要受新冠疫情所影響。隨着三月過後，經濟及社會生活回復正常，復工復產，海螺的營運狀況亦明顯好轉。

據《上海證券報》報道，積壓的水泥需求集中釋放、基建提速疊加行業旺季來臨，近期內地多地水泥出貨量創新高，市場價格也持續向好。國內水泥市場提前進入上半年的旺季，各地基建項目陸續復工，下游表現良好，需求強勁。4月中旬江西、甘肅、浙江、寧夏、江蘇、湖南、福建等在內等地水泥價格普遍上漲之後，從4月底至5月初開始，不斷有廠商再次上調水泥價格。

兩會後，或有炒政策的行情，市場預期基建刺激措施使水泥需求上升周期將延長至2021年以後，加上煤炭價格下降及潛在的併購，均有利海螺的盈利表現。現價預測市盈率7倍，股息率4厘，估值具吸引力。建議55.5港元吸納，目標價62元，止蝕定於52元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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