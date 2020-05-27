【專家點評】陳錦興：大興基建 利好海螺水泥
2020年05月27日 07:30
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恒指昨日見技術性反彈，惟短期不明朗因素多，反彈動力成疑。除新經濟等強勢板塊外，傳統板塊之中以水泥股在調整市中表現最為硬淨。供給側改革持續及首季水泥廠受疫情影響延誤生產，不利市場供應，導致水泥價格上升；而穩增長的國策將加快基建項目落地，水泥等原材料需求穩。這樣的行業環境顯然讓龍頭股受惠，因此海螺水泥(00914)值得留意。
海螺水泥今年首季收入為232.07億元人民幣(下同)，按年下跌23.9%；淨利潤為49.1億元，按年下跌19.2%。每股基本收益0.93元，首季業績符合預期，而收入及盈利倒退，主要受新冠疫情所影響。隨着三月過後，經濟及社會生活回復正常，復工復產，海螺的營運狀況亦明顯好轉。
據《上海證券報》報道，積壓的水泥需求集中釋放、基建提速疊加行業旺季來臨，近期內地多地水泥出貨量創新高，市場價格也持續向好。國內水泥市場提前進入上半年的旺季，各地基建項目陸續復工，下游表現良好，需求強勁。4月中旬江西、甘肅、浙江、寧夏、江蘇、湖南、福建等在內等地水泥價格普遍上漲之後，從4月底至5月初開始，不斷有廠商再次上調水泥價格。
兩會後，或有炒政策的行情，市場預期基建刺激措施使水泥需求上升周期將延長至2021年以後，加上煤炭價格下降及潛在的併購，均有利海螺的盈利表現。現價預測市盈率7倍，股息率4厘，估值具吸引力。建議55.5港元吸納，目標價62元，止蝕定於52元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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