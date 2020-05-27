【專家點評】鄭勤龍：恒指短線波動劇烈

從卦象顯示，恒指走勢正處於《乾為天》變《天澤履》之中。在易經，「天」代表着運行不息的動能，以及剛健不屈的生命力，今「乾為天」卦和「履」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的波動或將愈來愈大。

承接上周預示大市短期內將突破悶局的《離為火》卦和《震為雷》卦，指數在上周五終於一口氣打破維持了約6個星期的上落區間市，單日由24,280點下跌了約1,350點，連23,000點也失守，創下了至2015月7月以來的最大單日跌幅，可算為相當震驚。然而剛踏入本周，指數又忽然地振奮，連日反彈了約660點，重上23,000之上，收報23,384點，可說是應驗了「震為雷」卦帶有震驚、振奮，有如春雷驚醒的卦象。

《乾為天》卦全卦以龍為象徵，在中國的古代神話當中，龍是一種善於變化的聖獸，能潛於水中，亦可飛往天上，能屈能伸，然而龍始終只應天上有，所以潛龍只是一個養精蓄銳，靜待時機的過程。

《天澤履》卦是一個危機重重的卦，有履如薄冰和伴虎之象，所以「履」卦的卦辭曰: 「履虎尾，不咥人，亨。 」大意是指假若踩上了老虎尾而老虎卻不咬人，就已算是走運了，由此可見，「履」卦的卦意是要警惕散戶不要小看目前在市場上所潛在的風險與危機。

玄學金融家 鄭勤龍

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