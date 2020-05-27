【市前重點睇】金價回軟　港股外圍跌逾百點

●美匯指數跌至98.9；港匯報7.7531；離岸人民幣(CNH)處7.1461；美元兌日圓企107.47；歐元高見1.0985；英鎊漲至1.2336。金價跌至1,711美元。布油升上36.17美元；紐油見33.8美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指跌逾100點。

●美國聯儲局公布貼現率會議記錄指，所有12個地方聯儲銀行行長均支持維持貼現率在0.25%不變，並呼籲政府提供更多支持，以幫助遭受新冠肺炎疫情打擊的經濟。

●美國4月新屋銷售意外地按月微升0.6%，至以年率計62.3萬間，市場原預期會大跌23.4%。

●美國5月消費者信心指數由前一個月經向下修訂後的85.7點，升至86.6點，但略低於市場預期的87點。

●美國10年期國債孳息率升3.75點子，報0.6965厘。

●美國白宮發言人麥克納尼周二(26日)表示，總統特朗普認為如果「港版國安法」獲得通過，香港將難以維持國際金融中心的地位。特朗普強調，對中國在香港實施國安法感不悅。

●港股ADR指數全日下挫，按比例計算，收報23,160點，跌224點或0.97%。

●即月恒生指數夜期收報23,354點，跌1點，低水31點，成交22,860張。

●紐約7月期油收報每桶34.35美元，升1.1美元或3.31%；布蘭特7月期油收報每桶36.17美元，升0.64美元或1.8%。

●紐約期金收報每安士1,705.6美元，跌29.9美元或1.7%。

●歐洲央行發布《金融穩定性評估》表示，政策制訂者努力作出應對措施，但新冠肺炎疫情引起的衰退仍正威脅着歐元區經濟。

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