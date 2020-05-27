【股民熱話】別再呻到樹葉落　把握政策市喺港股掘金！

周二(26日)魚缸其中一個熱門話題，就係賭友以後過大海唔可以再講「去搵燊哥」。香港一代富豪，走吓一個走吓一個，代表着一個時代的終結。

講番香港，呢期外憂內患，悲觀情緒高漲，長此下去，真係好擔心會抑鬱成潮。香港如今最需要的是正能量。本周兩個交易日，港股在北水的全力護航之下，未見有太大的沽壓，周二恒指仲要升432點，收報23,384點，維穩味甚濃。但從某角度睇，股市升都算係一種正能量，至少想減持的人，有得沽；想博反彈的人，即時見利！

查實，客觀而言，有些事情，沒有改變，一樣可以出現；有了改變，也不一定就會出現。退一萬步去諗，反正大石當前，既不存在選擇，與其大家一齊自困死胡同，何不彰顯吓香港作為紫醉金迷地的特色，把握政策市，花心神喺港股搵銀仲實際！講到尾，環顧四方，去邊度都好，手上冇錢邊個會歡迎你？

基本上，中資新經濟企業排隊來香港上市，已是官方策略性的一步，短期大量資金流入香港等參加大型新股集資活動，將抵銷走資對港元及港股所造成的壓力。至於樓市，雖然不斷有劈價成交，但樓價仍處於歷史高位水平，成交價普遍仍有可觀利潤，蝕錢走的只係少數。更何況內地人怕內地經濟差人民幣貶值，港樓一跌到咁上下又有內地資金接力買番上去。

港股、港樓有內地印不盡的銀紙支持，升到幾多仲要睇外資係咩真係大舉沽貨離場，但就肯定跌不得，因為會有北水瞓身護航！

到底香港國際金融中心是否可保，話明「國際」，當睇外部評價，唔係自己話係就係。但未來香港會「走運」，成為中國新經濟企業集中境外上市地，就係中港可控制之內的事情發展。港股就好似一個大賭場，開賭打開門口做生意，最緊要不斷有賭客入場，港股市值愈做愈大，又有內地經濟支持，北水繼續頂住個「棚」，可見的一、兩年，都絕對有心有力！

如果相信呢個預測情景，呢個時候，逢低增持龍頭中資新經濟股，等坐順風車，不無可為。

至於話，若然香港失去外間所予的獨立地位，又會點？老實講，愈多呢啲動作，港股港樓更不許跌，皆因中港當局會全力護航以行動證明外間的反應是錯誤的。至於最終誰對誰錯，就由歷史作公論。總而之言，凡此種種挑戰，短期會被中資主導的金融旺市一一應付過來。又有股友問，呢浪係咪港股最後一桶金？世事變幻莫測，大家都沒有水晶球，反正眼前仲有錢搵就全力去搵，道理就係咁簡單！

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626