【專家點評】王昕媛：美團點評市值突破萬億不是夢

第一，我們看到餐飲外賣日均交易筆數同比減少18.2%至1,510萬筆，但是每一筆餐飲外賣業務訂單的平均價值同比增長14.4%，說明變相提價，公司能在疫情下變相加價同時維持穩定的客戶源着實不容易。

第二，接下來幾個月，我們期待公司的酒店和旅遊業務的復甦，因為1季度我們看到，到店、酒店及旅遊業務收入為30.95億元，同比下降31.1%；到店、酒店及旅遊業務經營溢利同比下降57.3%、環比下降70.8%，經營利潤率同比下降13.5個百分點，環比下降14.7個百分點至22.0%。因此，疫情后，該業務有較大增長空間。

第三，美團的長線投資邏輯是她是否具備夠長的賽道和護城河。這一點，我們主要觀察她市場份額的持久度。目前，據DCCI統計，美團外賣份額達64.1%，餓了麼和餓了麼星選市場份額分別為25%和8.7%。為了更好的維持和增加商戶和客戶粘性，美團拓展新業務，殺入共享充電寶領域。艾媒諮詢數據顯示，2019年共享充電寶市場用戶規模在2.5億左右，未來三年復合增長率約為44.9%，還具備很大的增長潛力。最新，我們看到，美團的最新政策是商戶只需提供場所，不用繳納任何押金，就能獲得60%收入分成，還能享受美團給予的一些優惠折扣。因此，這個政策將給公司的未來發展進一步打開想像空間。本月26日(周二)，美團大漲10%至138.9港元，業績後預計市場將進一步上調目標價和盈利預期。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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