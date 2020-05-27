【專家點評】古勝：小米集團候低吸納
2020年05月27日 08:30
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(Getty Images圖片)
恒指尋日升逾430點，指數企穩23,300點水平，更重返早前橫行區間底部，美中不足的是成交額縮至1,074億元。周四(28日)即將期指結算，亦是「港版國安法」表決的日子，在此前後，港股仍然有望頂得住。至於下個月，老古唔敢多估，政治市之中只能步步為營，小心控制注碼仍然係目前首要任務。
早前表現強勢的小米集團(01810)，經過最近一次調整，後市仲有冇得上？參考大行報告，大和指見到小米國際業務復甦信號，其增長動力在於強勁的智能手機出貨增長、5G市場佔有率提升，及潛在納入恒生指數的機會，上調小米目標價至15元。花旗則指，小米擁有多樣化的產品和完善的線上銷售渠道，加上在消費降級趨勢下，其在一眾智能手機生產商中處於領先位置，建議投資者在股價調整時買入。
上述兩間大行觀點都睇好小米長線具增長動力，要斟酌的係買入時機。睇番小米近日走勢，該股月初由10元水平，急升至上周四(21日)高見13.26元，惟國安法消息公布後，周一(25日)最低見11.54元，由高位跌逾12%，即整個升浪回調黃金比率0.5見支持，建議於10天線12.3元水平小注博入，上望14元，向下跌穿20天線11.4元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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