【專家點評】古勝：小米集團候低吸納

恒指尋日升逾430點，指數企穩23,300點水平，更重返早前橫行區間底部，美中不足的是成交額縮至1,074億元。周四(28日)即將期指結算，亦是「港版國安法」表決的日子，在此前後，港股仍然有望頂得住。至於下個月，老古唔敢多估，政治市之中只能步步為營，小心控制注碼仍然係目前首要任務。

上述兩間大行觀點都睇好小米長線具增長動力，要斟酌的係買入時機。睇番小米近日走勢，該股月初由10元水平，急升至上周四(21日)高見13.26元，惟國安法消息公布後，周一(25日)最低見11.54元，由高位跌逾12%，即整個升浪回調黃金比率0.5見支持，建議於10天線12.3元水平小注博入，上望14元，向下跌穿20天線11.4元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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